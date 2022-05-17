Попшой нашёл виноватых в рекордной инфляции в Молдове: Политики, которые руководили страной последние 30 лет (ВИДЕО)

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В Молдове рекордная инфляция, потому что правившие последние 30 лет в РМ политики не построили перерабатывающую промышленность и мы вынуждены импортировать молочную продукцию из Украины и Польши. С таким объяснением происходящего в рамках передачи “Тема” на “Первом в Молдове” выступил вице-спикер парламента Михай Попшой. При этом он категорически отрицает причастность действующей власти к тотальному росту цен.

– Если бы нынешние власти могли снизить цену на нефть или на газ, мы бы с радостью это сделали. Но мы не влияем на международные цены на газ и нефть, – сказал Попшой.

В то же время, противореча самому себе, вице-спикер заявил, что закон, обязывающий молдавские магазины выставлять на своих полках не менее 50% отечественной продукции, который руководство страны намерено отменить, “никому не помогал”.

– Такими мерами нашим производителям не помочь. Им можно помочь финансово – чтобы они могли сортировать яблоки и не продавали как попало, а в красивой упаковке, подороже. На это европейцы нам дают деньги, – заявил Михай Попшой.

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