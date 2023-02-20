Попшой: Мы уже 30 лет живём под постоянной угрозой со стороны России

0

“Россия всегда считала Молдову сферой своего влияния, и сейчас, в условиях агрессии в Украине, хотела бы иметь в Кишинёве пророссийское правительство, которое она может использовать в собственных интересах”, — считает вице-спикер парламента Михай Попшой. В интервью румынскому порталу он заявил, что “мы уже 30 лет живём под постоянной угрозой со стороны России”.

Попшой также добавил, что Россия хочет установить в Кишинёве марионеточное правительство, “чтобы вонзить нож в спину Украины”, однако попытки “сломить демократическую волю граждан Молдовы потерпят неудачу”, уверен депутат ПДС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.