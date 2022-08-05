Попшой: Мы не станем пачкать руки кровью наших соседей ради более дешёвого газа от русских

Попшой: Мы не станем пачкать руки кровью наших соседей ради более дешёвого газа от русских

«Чтобы получить более дешёвый газ от русских, Республика Молдова должна поддержать войну России против Украины. Ради более дешёвого газа мы должны поддержать убийство людей в соседней стране, встать в один ряд с теми, кто сегодня совершает эти преступления, испачкать руки кровью наших соседей. Сегодня это условие получения более низкой цены на российский газ», – считает вице-спикер парламента Михай Попшой.

Он отмечает, что власти страны на это не пойдут.

⁃ Мы мобилизуемся, солидаризируемся и выстоим. В холодный период правительство поддержит граждан, для которых бремя этой цены будет слишком большим. Высокая цена на газ это ещё и цена за то, чтобы не допустить втягивания Молдовы в эту трагическую войну. Вместе мы переживём предстоящую зиму. Легко не будет, но мы выстоим – и останемся людьми, – подытожил Попшой.

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