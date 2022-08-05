Попшой: Мы не станем пачкать руки кровью наших соседей ради более дешёвого газа от русских

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«Чтобы получить более дешёвый газ от русских, Республика Молдова должна поддержать войну России против Украины. Ради более дешёвого газа мы должны поддержать убийство людей в соседней стране, встать в один ряд с теми, кто сегодня совершает эти преступления, испачкать руки кровью наших соседей. Сегодня это условие получения более низкой цены на российский газ», – считает вице-спикер парламента Михай Попшой.

Он отмечает, что власти страны на это не пойдут.

⁃ Мы мобилизуемся, солидаризируемся и выстоим. В холодный период правительство поддержит граждан, для которых бремя этой цены будет слишком большим. Высокая цена на газ это ещё и цена за то, чтобы не допустить втягивания Молдовы в эту трагическую войну. Вместе мы переживём предстоящую зиму. Легко не будет, но мы выстоим – и останемся людьми, – подытожил Попшой.

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