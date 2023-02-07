Переговоры о вступлении Молдовы в Европейский союз могут начаться уже в этом году. Так считает вице-спикер парламента Михай Попшой. По его словам, заседание Совета ассоциации ЕС-Республика Молдова, которое проходит сегодня в Брюсселе, является хорошей возможностью для европейских партнёров оценить положение дел в Республике Молдова, а также установить новые приоритеты. Молдова впервые присутствует на этом мероприятии в качестве страны-кандидата на вступление в Европейский союз.

– Совет ассоциации является чрезвычайно важным событием, на котором страна-кандидат Республика Молдова и Европейский союз сравнивают успехи и недостатки. Мы хотим, чтобы наши достижения в прошлом году, а также планы на 2023 год были оценены нашими европейскими партнёрами как можно выше, чтобы переговоры о вступлении могли начаться в этом году, – отметил Михай Попшой в эфире передачи на частном телеканале. – Вероятно, переговоры можно начать до конца года, если учесть, что список условий, которые должна выполнить Республика Молдова, не так уж и велик. Но мы должны постепенно привыкнуть, что далее эти отношения станут менее зрелищными, процесс войдёт в рабочий режим. Будет меньше возможностей представить выдающиеся достижения, но будет больше бюрократических аспектов. Таким станет новый режим взаимодействия, и это естественно, – считает эксперт Watchdog Валериу Паша.

Находящийся в Брюсселе вице-премьер Нику Попеску подчеркнул во время телефонного разговора, что Республика Молдова начнёт переговоры о вступлении, когда проведёт необходимые реформы и сумеет убедить государства-члены в том, что заслуживает быть частью блока ЕС.

– На Совете ассоциации мы рассматриваем то, что было сделано до сих пор, и то, что мы сможем в дальнейшем сделать совместно с Европейским союзом в в таких областях как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, торговля. Решения о вступлении в Европейский союз или о начале переговоров зависят от нашей способности провести необходимые реформы. Но необходимо также, чтобы каждое государство в составе ЕС убедилось в этом и поддержало начало переговоров, – заявил Попеску.

Заседание Совета ассоциации ЕС-Республика Молдова состоится сегодня, 7 февраля, в Брюсселе под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы и Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, передаёт ipn.md.