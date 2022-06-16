Попшой: Хорошие времена уже наступили бы, если бы не война в Украине (ВИДЕО)

Попшой: Хорошие времена уже наступили бы, если бы не война в Украине (ВИДЕО)

Вице-председатель ПДС Михай Попшой утверждает, что приходу хороших времён в Молдову помешала война в Украине. Об этом он заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова. 

– Хорошие времена наступили бы уже, если бы не было войны в Украине. У нас под боком каждый день убивают тысячи граждан, разрушена экономика Украины. Цены на газ и электричество не были бы такими высокими, если бы не война, – сказал он. 

Попшой выразил надежду на то, что, как только на рынки поступит местная сельхозпродукция, цены несколько снизятся. Власти рассчитывают и на поддержку извне.

– Ситуация сложная, но стабильная, – констатировал депутат ПДС. 

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