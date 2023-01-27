Попшой: Европейское сообщество высоко оценивает прогресс Молдовы в области реформ

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Резолюция о выполнении Республикой Молдова обязательств в процессе мониторинга была принята голосами 56 оставшихся в зале из 648 парламентариев ПАСЕ. В своих выступлениях депутаты из разных государств выразили признательность молдавским властям за усилия по демократическому преобразованию страны, укреплению прав человека, реформированию сектора юстиции, борьбе с коррупцией и деолигархизацию, а также твёрдую решимость следовать европейскому пути. Были высказаны слова благодарности за исключительный вклад в поддержку беженцев из Украины.

Вице-спикер парламента, член национальной делегации в ПАСЕ Михаил Попшой отметил, что принятая резолюция – наиболее позитивная и обнадёживающая за 27 лет членства Молдовы в Совет Европы.

– Прогресс Республики Молдова в области реформ, несмотря на все трудности, высоко оценивается европейским сообществом. Молдова добивается успеха! – отметил Попшой.

При этом в ходе дебатов вице-спикер сообщил о задачах и целях, которые стоят перед нашей страной, для того, чтобы она стала частью свободного европейского мира, как этого хочет народ.

Зимняя сессия ПАСЕ проходила с 23 по 27 января, передаёт moldpres.md.

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