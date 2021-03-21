Попросили воды: трое подростков ограбили доверчивую старушку

Попросили воды: трое подростков ограбили доверчивую старушку

К правоохранителям обратилась 87-летняя жительница Григориополя. Она сообщила, что трое неизвестных подростков зашли к ней домой и попросили воды. Утолив жажду, несовершеннолетние удалились. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу денег из кошелька.

Выяснилось, что кражу совершила компания приятелей, передаёт mvdpmr.org. Старшему мальчику 13 лет, двум другим – по 12. Украденные деньги юные злоумышленники отправились тратить в Тирасполь, где их и обнаружили правоохранители.

По факту случившегося проводится проверка.

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