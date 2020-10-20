Попросили прикурить, а остались без денег и телефона: трёх хулиганов задержали в Дубоссарах

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Инцидент произошёл накануне. Братья 30 и 35 лет возвращались домой. Проходя мимо школьной спортплощадки, младший попросил у стоящих там парней прикурить.

Вместо огня парень получил удар от незнакомца. Завязалась потасовка, в ходе которой у братьев отобрали мобильный телефон и денежные средства.

Потерпевшие обратились за помощью в милицию. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности обидчиков: ими оказались трое жителей Дубоссар. Как выяснилось, все участники инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело. Мобильный телефон был изъят по месту жительства правонарушителя.

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