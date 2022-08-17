Попросили позвонить: у жителя столицы посреди улицы украли мобильный телефон (ВИДЕО)

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В полицию обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли мобильный телефон.

Как выяснилось, на улице двое незнакомцев попросили у него устройство для звонка. После этого злоумышленники сбежали вместе с телефоном.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Это молодые люди в возрасте 19 и 24 лет. Телефон изъяли и отдали владельцу.

Правонарушители находятся под стражей, им грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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