Попросил позвонить: рецидивист украл у прохожей телефон (ВИДЕО)

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31-летний ранее судимый житель столицы был задержан за кражу мобильного телефона.

Гражданин попросил на улице у прохожей телефон, чтобы позвонить. Завладев гаджетом, злоумышленник убежал. Ущерб составил 3700 леев.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Мужчина сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

За кражу гражданину грозит штраф до 32 500 леев, до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до 2 лет.

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