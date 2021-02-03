Попросил позвонить и ушёл с чужим телефоном: мошенника задержали

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К правоохранителям обратился тираспольчанин. Парень рассказал, что у него в гостях был приятель. В ходе общения последний попросил смартфон, чтобы позвонить. Получив согласие хозяина гаджета, он вышел из комнаты, а потом и вовсе покинул квартиру.

Вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 17-летний студент, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, молодой человек проходит в качестве подозреваемого по ещё одному уголовному делу.

Подозреваемый находится под стражей. По его словам, смартфон он потерял. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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