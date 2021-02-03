Попросил позвонить и ушёл с чужим телефоном: мошенника задержали

Попросил позвонить и ушёл с чужим телефоном: мошенника задержали

К правоохранителям обратился тираспольчанин. Парень рассказал, что у него в гостях был приятель. В ходе общения последний попросил смартфон, чтобы позвонить. Получив согласие хозяина гаджета, он вышел из комнаты, а потом и вовсе покинул квартиру.

Вскоре удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 17-летний студент, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, молодой человек проходит в качестве подозреваемого по ещё одному уголовному делу.

Подозреваемый находится под стражей. По его словам, смартфон он потерял. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md