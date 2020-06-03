Попросил позвонить и сбежал с телефоном: нарушителя будут судить за кражу

Попросил позвонить и сбежал с телефоном: нарушителя будут судить за кражу

1 июня в милицию позвонил 49-летний тираспольчанин. Он пояснил: неизвестный молодой человек попросил позвонить. Незнакомец, получив мобильный телефон, скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Молодой человек был задержан. При нём был обнаружен украденный мобильник, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемому через несколько дней исполнится 18 лет. В его биографии уже есть судимость, которую он получил 3 года назад за кражу. Тогда суд назначил ему условное наказание.

Изъятый смартфон возвращён владельцу. По факту происшествия проводится проверка.

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