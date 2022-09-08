Поправки в Закон “О государственном бюджете” приняты во втором чтении

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За документ проголосовали 53 депутата ПДС.

В результате изменений доходы государственного бюджета в текущем году увеличатся с 52,701 млрд леев до 57,971 млрд леев (+10%), а расходы – с 72,087 млрд леев до 75,216 млрд леев (+4,3%). Соответственно, дефицит государственного бюджета сократится с 19,386 млрд леев до 17,245 млрд леев (-11%). Он будет покрываться как из внешних, так и из внутренних источников.

Наиболее значительное увеличение зафиксировано в группе “Социальная защита” (+1,758 млрд леев). Речь идёт об оказании единой финансовой поддержки получателям всех видов государственных пенсий/социальных пособий и увеличении пособий в качестве помощи в холодный период года.

Увеличение также предусмотрено для группы “Госуслуги общего назначения” (+996,7 млн ​​леев). Средства будут использованы для преодоления энергетического кризиса, кризиса беженцев из Украины и включения ассигнований на предоставление единого платежа для поддержки некоторых сотрудников бюджетных органов/учреждений. В то же время будут увеличены дорожный фонд и размер средств для поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает moldpres.md.

Депутаты ПДС также внесли изменения в Закон “О бюджете социального страхования” и в Закон “О фондах обязательного медицинского страхования” на 2022 год.

Стоит отметить, что заседание состоялось в рамках созванной ранее внеочередной сессии парламента, а очередная стартует 15 сентября.

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