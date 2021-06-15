Попортили крови

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Как тяжелобольных пациентов лишают шансов на жизнь

Директор Национального центра по переливанию крови (НЦПК) задержана на 30 суток. Её и ещё двух человек обвиняют в участии в мошеннических схемах по проведению тендеров.

За ними пришли

7 июня сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией совместно с Прокуратурой по антикоррупции и подразделением спецназначения Scorpion задержали главу НЦПК Светлану Чеботарь, а также юриста этого медучреждения и замдиректора Агентства госзакупок.

Директора центра переливания, по итогам предварительного расследования, подозревают в участии в мошеннических схемах по проведению тендеров и в злоупотреблении служебным положением. Она якобы помогала некоторым компаниям выигрывать тендеры на поставку медицинских средств и парафармацевтической продукции.

В интернете было опубликовано несколько видеороликов, снятых скрытой камерой, и записей телефонных переговоров, из которых становится понятно, за что конкретно на директора Национального центра по переливанию крови завели уголовное дело.

На одном из видео, снятого с верхней точки, ведут разговор два человека, один которых предположительно С. Чеботарь. Пришедший к ней на приём, как можно понять из разговора, знакомый мужчина, владелец частной компании, участвовавшей в тендере по закупке и поставке медоборудования. Он просит дать ему на время находящийся на балансе Центра по переливанию крови аппарат для плазмафереза, чтобы установить его в бельцкой муниципальной больнице. Якобы закупленное ими оборудование каким-то образом оказалось в Гонконге и к установленному сроку не успеет прибыть в Молдову, значит под угрозой контракт с этим экономическим агентом.

А из записи телефонного разговора главы НЦПК с подчинённой выясняется, что у них в центре были просроченные экспресс-тесты для проверки донорской крови и её компонентов на наличие таких заболеваний, как гепатит, сифилис и ВИЧ. Отсутствие качественных тестов не позволило заблаговременно выявить возбудитель сифилиса, который позже был обнаружен в крови одного из доноров, успевшего несколько раз её сдать.

По информации, обнародованной 9 июня сотрудниками Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД, расследование по данному делу началось ещё в феврале 2021 года, а спустя пять месяцев у них накопилось достаточно доказательств и материалов, чтобы задержать трёх подозреваемых.

Затягивание покупки тестов приводило к тому, что у непроверенной донорской крови истекал срок хранения или в ней мог начаться процесс заражения и её оставалось только утилизировать.

Тест на алчность

А всплыли эти махинации после того, как одна из фирм, поставляющих экспресс-тесты в Центр по переливанию крови, подала на учреждение в суд. Причина – руководство НЦПК отказалось подписывать бухгалтерскую документацию на данный доставленный медицинский материал на сумму, превышающую 1 млн леев. Но С. Чеботарь представила суду документы, свидетельствующие о том, что НЦПК использовал тесты из своих запасов, а не данной компании. У судей возникло подозрение, что бумаги эти фальшивые.

Следователи рассказали, что подозреваемая могла сознательно затягивать процесс организации и проведения тендера на закупку тестов, таким образом способствуя тому, чтобы в числе победителей оказалась компания, с которой была ранее достигнута договорённость. Но при этом, как выяснилось, терялись десятки литров драгоценной донорской крови, которую ждут тысячи больных. Затягивание покупки тестов приводило к тому, что у непроверенной донорской крови истекал срок хранения или в ней мог начаться процесс заражения и тогда её оставалось только утилизировать. Как сообщили правоохранители, во время обысков ими был обнаружен огромный список крови с истекшим сроком хранения.

Прокуроры обратились в суд с требованием применения меры наказания для всех троих подозреваемых. 9 июня суд вынес решение задержать главу НЦПК С. Чеботарь на 30 суток. Юриста медучреждения и замдиректора Агентства госзакупок поместили под домашний арест на такой же срок.

Анастасия Погодина