Попеску: Ждём победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт

Попеску: Ждём победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт

Молдова сможет добиться вывода российских войск из Приднестровья после победы Украины в войне против РФ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску в эфире частного телеканала.

– На данном этапе мы все ожидаем и хотим, чтобы Украина выиграла войну, освободила свою территорию, чтобы мы могли продолжить работу по мирной реинтеграции страны и работу по мирному выводу российских войск, незаконно дислоцированных на нашей территории. Ждём победы Украины, чтобы мирно урегулировать приднестровский конфликт. Этого мы все хотим, – отметил министр, передаёт rupor.md.
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Комментарии (1)

  1. Хотеть не вредно.Мало,что Попеску хочет,но время и условия будет диктовать Россия и Приднестровье.

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