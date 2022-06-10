Попеску в Париже: Для нашего народа Европейский союз – самый долгоживущий проект мира

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А вступление в ЕС “является мечтой нашего поколения”, отметил глава МИДЕИ Нику Попеску, находясь с визитом в Париже. Министр принял участие в ежегодной конференции Института исследований безопасности Европейского союза (EUISS).

В своем выступлении Попеску подчеркнул, что война Российской Федерации против Украины создала новую геополитическую реальность в Европе и в мире, что оказало глубокое влияние и на Республику Молдова. В этом контексте дипломат отметил, что “после 24 февраля агрессивная война против Украины изменила политические приоритеты по всей Европе, а внешняя политика, безопасность и энергетическая устойчивость оказались в центре внимания европейских лидеров”, сообщает

– Для нашей страны, для нашего народа Европейский союз является самым долгоживущим проектом мира, – подчеркнул глава молдавской дипломатии.

В то же время руководитель МИДЕИ решительно заявил, что “в эти сложные времена семья европейских государств должна подтвердить свою приверженность продвижению наших общих ценностей”, сообщает moldpres.md.

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