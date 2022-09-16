Попеску: Свобода Украины – это и наша свобода

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“Мужество сегодня имеет имя, и это имя – Украина. Свобода Украины – это и наша свобода”, – заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на трёхстороннем заседании Молдова-Румыния-Украина с участием министров иностранных дел и энергетики трёх государств. Мероприятие прошло в Одессе.

Глава молдавской дипломатии подтвердил поддержку Украине со стороны Республики Молдова и решительно осудил агрессию Российской Федерации.

– Инициировав этот трёхсторонний формат, мы сделали общий шаг в направлении европейской интеграции посредством конкретных мер в области энергетики. Мы демонстрируем естественный, ответственный и европейский подход, желая внести свой вклад в самый успешный проект мира – Европейский союз, – отметил Попеску.

Он добавил, что страны могут действовать быстро и в направлении координации совместных усилий, в том числе путём синхронизации электрических систем с европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E.

– Естественно, что эти усилия прилагаются в чрезвычайно трудные времена для наших государств, для всего континента, когда международный порядок, основанный на правилах, оспаривается военной агрессией Российской Федерации против независимого, суверенного и демократического государства – Украины, – сказал Нику Попеску.

Вице-премьер передал министру иностранных дел Румынии Богдану Ауреску благодарность за безоговорочную поддержку европейских устремлений Молдовы и Украины, передаёт ipn.md.

– Взаимодействие наших стран является естественным и чрезвычайно важным для энергетической солидарности, являясь ещё одним доказательством дружеских отношений и тесных политических и экономических связей, – отметил молдавский чиновник.

Неформальная министерская встреча в Одессе проходит в таком формате впервые.

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