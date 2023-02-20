Попеску совершает рабочий визит в Брюссель

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Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску совершает 20 и 21 февраля рабочий визит в Брюссель. В столице Бельгии глава молдавской дипломатии представит европейским партнёрам приоритеты нового Правительства Республики Молдова и обсудит присоединение Республики Молдова к ЕС, внедрение реформ и приведение национального законодательства в соответствие с европейскими нормами.

Министр иностранных дел Молдовы также примет участие в работе Совета иностранных дел Европейского союза. На мероприятии он расскажет о прогрессе в реализации 9 рекомендаций Европейской комиссии, сформулированных в июне 2022 года, и об ускорении процесса гармонизации национального законодательства с законодательством ЕС, передаёт ipn.md.

Вице-премьер обратит внимание участников и на угрозы, с которыми сталкивается Молдова, региональную безопасность в контексте войны Российской Федерации против Украины, укрепление устойчивости страны и важную поддержку, которую Европейский союз оказывает нам в этом отношении, сообщается в пресс-релизе МИДЕИ. Также состоится ряд двусторонних встреч, на которых в том числе будет обсуждаться организация в начале июня саммита Европейского политического сообщества в Республике Молдова.

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