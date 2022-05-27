Попеску подтвердил, что в правительстве обсуждается возможность принятия летального оружия от НАТО

Попеску подтвердил, что в правительстве обсуждается возможность принятия летального оружия от НАТО

Молдавское правительство проводит внутренние дебаты на тему того, должна ли Молдова принять предлагаемое странами НАТО летальное оружие, чтобы укрепить обороноспособность РМ. Решение на этот счёт пока не принято, заявил глава МИДЕИ Нику Попеску в рамках интервью. 

– Мы понимаем, что нужно улучшить способности самостоятельно защищаться. Внутри страны ведутся дискуссии о том, как нам адаптироваться к гораздо более угрожающей среде, но на данном этапе не идёт речь о конкретных сроках поставки летального оружия, – сказал Попеску. 

Министр добавил, что, когда решение будет принято, правительство сообщит всем о своих планах.

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