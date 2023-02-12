Попеску: Переход от одного проевропейского правительства к другому был запланированным

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Об этом глава МИДЕИ Молдовы сообщил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.

– Объяснил министру, что это запланированный переход от одного проевропейского правительства к другому – процесс, который в течение некоторого времени готовился с целью укрепления безопасности и устойчивости нашей страны на фоне жестокой войны России против Украины. Новая команда вместе с назначенным премьер-министром Дорином Речаном будет продолжать фокусироваться на тех же приоритетных целях: вступлении в Европейский союз, системных реформах, которых ждут граждане, а также на вкладе нашей страны в региональную стабильность, – заявил Попеску, передаёт moldpres.md.

Напомним, в пятницу Наталья Гаврилица подала в отставку. Кандидатом в премьеры был назначен советник Майи Санду Дорин Речан. У него есть 15 дней, чтобы попросить парламент выразить ему вотум доверия.

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