Попеску отрицает, что статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдову присоединиться к антироссийским санкциям

Попеску отрицает, что статус кандидата на вступление в ЕС обязывает Молдову присоединиться к антироссийским санкциям

Предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС не было обусловлено согласованием санкций против России. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Напомним, на прошлой неделе Игорь Гросу сказал, что руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России.

– Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну, – сказал спикер парламента. 

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