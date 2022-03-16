Попеску о принятой ПАСЕ поправке: Это политическое мнение депутатов Ассамблеи, но мы продолжаем настаивать на необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Попеску о принятой ПАСЕ поправке: Это политическое мнение депутатов Ассамблеи, но мы продолжаем настаивать на необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Министр иностранных дел и европейской интеграции не обозначил чётко позицию властей Республики Молдова по поводу того, что вчера ПАСЕ объявило Приднестровье “территорией, оккупированной Россией”. На брифинге для прессы Нику Попеску сослался на то, что “это решение тех стран, которые его приняли”, однако подчеркнул, что РМ продолжает настаивать на необходимости вывода российских войск из Приднестровья.  

– Это политическое мнение депутатов, которые представляют государства Совета Европы. Оно было выражено в рамках декларации, которая касается прежде всего ситуации в Украине. Республика Молдова будет продолжать искать решения для реинтеграции страны путём диалога и переговоров. Это единственный путь для достижения этой цели. Мы продолжаем настаивать на необходимости вывода российских войск из приднестровского региона. Республика Молдова – нейтральное государство, что предусматривает неучастие в военных действиях других стран, – сказал Попеску.

Напомним, социалисты квалифицировали данное решение ПАСЕ как попытку втянуть Молдову в конфликт. ПСРМ призвала руководство страны чётко обозначить позицию о неучастии в геополитических “игрищах”.

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