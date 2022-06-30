Попеску назвал “спекуляциями” слова Гросу о том, что статус кандидата в ЕС обязывает Молдову присоединиться к антироссийским санкциям

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Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску отвергает заявления о том, что получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС предполагает присоединение к санкциям против Российской Федерации. Попеску назвал это “публичными спекуляциями”. Примечательно, что ранее о том, что Молдову к этому обязывает полученный статус, говорил Игорь Гросу.

– Не знаю, о чём вы…Это публичные спекуляции, не подтверждённые официальной позицией и приглашением…Прошу не придумывать и не присваивать ЕС позиции, которые не были сформулированы. В Молдове применяется большая часть ограничительных мер, принятых международным сообществом в отношении Российской Федерации за агрессию против Украины, такова ситуация на данный момент. В наших отношениях с ЕС и с нашим статусом кандидата на вступление всё очень понятно, – сказал Попеску, сообщает unimedia.info.

Ранее Игорь Гросу заявил, что руководство Молдовы готово в знак солидарности с Европейским союзом присоединиться к новым санкциям против России.

– Мы будем солидарными с ЕС. И статус, и наши европейские устремления вынуждают нас быть солидарными и далее. Безусловно, мы присоединимся к другим санкциям, потому что они направлены на то, чтобы остановить войну, – отмечал спикер парламента.

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