Попеску: Нам нужна хорошо оснащённая армия, которая смогла бы защитить граждан

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Любое правительство обязано укреплять оборонные возможности страны, обеспечивать мир и безопасность граждан, заявил вице-премьер Нику Попеску. Он подчеркнул, что нейтралитет Республики Молдова не означает её полную изоляцию на международном уровне, а сотрудничество с внешними партнёрами и модернизацию Национальной армии.



Глава молдавской дипломатии добавил, что в контексте российской военной агрессии против Украины Республика Молдова обязана укрепить свои оборонные возможности. Методы укрепления безопасности направлены, в том числе, на модернизацию Национальной армии.

– Сотрудничество с Соединенными Штатами происходит на основе полного уважения статуса нейтралитета страны. Но нейтралитет предполагает международное сотрудничество, диалог, укрепление наших оборонных возможностей. Любое государство, любое правительство обязано защищать страну, людей, инфраструктуру и мир, и это не право, а обязанность. Некоторые страны решили защищать своих граждан, вступив в союзы, такие как НАТО. Другие государства решили обеспечить свою безопасность с помощью нейтралитета. И Республика Молдова выбрала в 1994 году нейтралитет. Но нейтралитет не предполагает демилитаризацию, не предполагает самоизоляцию, не предполагает равнодушие к международному праву, к подвергшимся бомбардировкам гражданским лицам. Нейтралитет означает, что нам нужна сильная, хорошо оснащенная армия, способная защищать граждан, – сказал Попеску.

Недавно и президент Майя Санду отметила, что система обороны страны „слабая” и „нуждается в укреплении”. Однако , по словам главы государства, обсуждений с внешними партнёрами относительно поставок вооружения Республике Молдова пока не было. Вице-премьер Нику Попеску говорит, что национальная безопасность означает не только вооружение, но и энергетическую и кибербезопасность.

– Учитывая растущие риски в регионе, которые проявляются в агрессии против Украины, правительство вынуждено искать способы повышения обороноспособности страны. Когда мы говорим об укреплении обороноспособности, мы имеем в виду не только вооружение. Есть и невоенная поддержка, кибербезопасность, защита критически важной инфраструктуры. Если страна нейтральная, это не значит, что она должна быть уязвимой. Напротив, нейтральные государства вкладывают больше средств в оборонные возможности, потому что никто не дает им гарантий безопасности, – добавил Нику Попеску.

Согласно Закону о государственном бюджете на 2022 год, расходы на национальную оборону были увеличены в этом году на 16,9% – до 885 млн. леев, пишет ipn.md.

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