Попеску: На практике Молдова не присутствует в СНГ ни политически, ни экономически

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Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что не видит практической необходимости для республики оставаться в СНГ.

– Последние заявления [об СНГ] председателя парламента, министра экономики говорят о том, что сейчас идут внутренние дискуссии о будущем Республики Молдова, они ещё не завершились. Выход или присоединение к международным организациям – это прерогатива парламента. <…> Лично я выгод для Республики Молдова в этой организации не вижу. <…> На практике Молдова не присутствует в СНГ ни политически, ни экономически. Из-за войны рынок России закрыт для абсолютного большинства наших экспортеров. <…> 70% нашего экспорта приходится на ЕС, Молдова также ищет новые рынки сбыта, – уточнил он.

Попеску отметил, что главной целью правительства Молдовы является вступление страны в ЕС, все остальные организации и международные соглашения рассматриваются в этом контексте, пишет ТАСС.

Данную позицию критикует пятый президент Молдовы Игорь Додон, который считает, что РМ не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Он обратил внимание, что такая политика проевропейского правительства уже привела к тому, что многие молдавские экспортёры агропромышленной продукции потеряли рынки сбыта, выросли цены на газ и другие закупаемые у России энергоносители, а экономика страны оказалась в тяжелейшем за последние годы кризисе. По его словам, такой курс “проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам страны”.

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