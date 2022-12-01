Попеску: Мы заинтересованы в укреплении устойчивости Молдовы, в том числе посредством НАТО

Попеску: Мы заинтересованы в укреплении устойчивости Молдовы, в том числе посредством НАТО

Глава МИДЕИ РМ Нику Попеску выступил с заявлением после министерского заседания НАТО в Бухаресте, в котором он принял участие. 

Попеску отметил три значимых аспекта этого визита, которые, по его словам, свидетельствуют о беспрецедентной солидарности свободного мира с нашей страной.

– Молдова – нейтральная страна, но нейтралитет не означает самоизоляцию, демилитаризацию или равнодушие к тому, что происходит в мире. Мы заинтересованы в укреплении нашей устойчивости, в том числе посредством НАТО – самого сильного военно-политического альянса в мире. Мы живём в сложном регионе, который страдает от жестокой агрессии России против Украины, имеющей драматические последствия для нашей страны. Нам нужна вся солидарность наших друзей, чтобы преодолеть множество проблем, с которыми мы сталкиваемся, – подчеркнул Попеску, передаёт moldpres.md. 

Стоит отметить, что Республика Молдова приняла участие в министерском заседании НАТО впервые.

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