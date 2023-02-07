Попеску: Мы хотим усилить сотрудничество с НАТО

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История сотрудничества Республики Молдова с НАТО насчитывает более чем 20 лет, отметил в эфире передачи на частном телеканале глава МИДЕИ Нику Попеску. Он подчеркнул, что Молдова хочет усилить сотрудничество с Североатлантическим альянсом, поскольку “это позволяет нам консолидировать мир и спокойствие в стране”.

– НАТО – это пространство мира, процветания и демократии. НАТО помогает нам сохранять и консолидировать демократию, благосостояние и мир. Это сотрудничество осуществляется в соответствии с нормами Конституции, – сказал он.

Напомним, сегодня Наталья Гаврилица встретится в Брюсселе с заместителем генерального секретаря НАТО. Темы предстоящей беседы неизвестны.

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