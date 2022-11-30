Попеску: Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ

Попеску: Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ

Молдова фактически приостановила участие в работе на площадке СНГ. Об этом глава МИДЕИ РМ Нику Попеску заявил в интервью новостному порталу. 

– Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ, и очень ясно сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу, – сказал Попеску.

При этом, он отметил, что с юридической точки зрения членство Молдовы в СНГ не противоречит курсу на евроинтеграцию.

– Это (противоречие) носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несёт определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам, – сказал министр.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md