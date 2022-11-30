Попеску: Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ

Молдова фактически приостановила участие в работе на площадке СНГ. Об этом глава МИДЕИ РМ Нику Попеску заявил в интервью новостному порталу.
– Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ, и очень ясно сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу, – сказал Попеску.
При этом, он отметил, что с юридической точки зрения членство Молдовы в СНГ не противоречит курсу на евроинтеграцию.
– Это (противоречие) носит скорее символический характер. Формальная принадлежность к постсоветскому пространству несёт определенную символическую нагрузку, которая не нравится многим нашим гражданам, – сказал министр.
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