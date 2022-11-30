Попеску: Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ

Молдова фактически приостановила участие в работе на площадке СНГ. Об этом глава МИДЕИ РМ Нику Попеску заявил в интервью новостному порталу.

– Молдова приостановила участие в регулярных встречах в рамках СНГ, и очень ясно сигнализирует о полном несогласии с тенденциями, которые наблюдаются на этом пространстве. Нашим абсолютным приоритетом остается интеграция и присоединение к Евросоюзу, – сказал Попеску.

При этом, он отметил, что с юридической точки зрения членство Молдовы в СНГ не противоречит курсу на евроинтеграцию.