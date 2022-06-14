Попеску: Молдова изучает затраты и выгоды от подписанных в рамках СНГ соглашений

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Вопрос о выходе Молдовы из СНГ пока не стоит, но власти страны изучают затраты и выгоды от подписанных в рамках СНГ соглашений. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил глава МИДЕИ РМ Нику Попеску.

– Проводится комплексный анализ на тему того, в какой степени они соответствуют интересам Республики Молдова, комплексный анализ участия Молдовы в этой организации, на которое, мы должны признать, очень влияет региональная ситуация, агрессия РФ против Украины. Мы должны изучить затраты и выгоды подписанных документов. Этот анализ уже имеет место, выводы будут сделаны, – сказал Попеску.

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