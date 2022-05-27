Попеску: Додона задержали, потому что народ выбрал президентом Санду

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Задержание Игоря Додона связано не с геополитическими событиями, а “только с тем, что молдавское общество выбрало Майю Санду президентом, а парламентское большинство избрало правительство, чтобы оно боролось с коррупцией и искоренило её”. Об этом в рамках интервью заявил глава МИДЕИ Нику Попеску.

– Борьба с коррупцией начинается с верхушки – с политического класса, с олигархов. У нас сильный мандат для борьбы с коррупцией и мы будем бороться с ней: будет бороться правительство, будут бороться прокуроры, – сказал Попеску.

Ранее Игорь Додон заявил, что возбуждённое в его отношении дело – политическое. Власти это обвинение отвергают.

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