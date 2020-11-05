Попавший под колёса маршрутки ребёнок скончался в больнице

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Две недели врачи-реаниматологи боролись за жизнь 2-летнего мальчика.

Инцидент произошёл в селе Тея 21 октября. Водитель пассажирского Mercedes двигался по улице Ленина по своему рабочему маршруту Спея – Тирасполь. Внезапно на дорогу выбежал малыш. Наезда избежать не удалось. “Скорая” увезла пострадавшего в Центр матери и ребёнка, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В ходе разбирательства было установлено, что за крохой присматривал 7-летний брат. Дети бегали вокруг колодца, расположенного рядом с домом. Взрослые в это время справлялись с делами по хозяйству.

В результате ДТП пострадавший получил тяжёлую травму, сотрясение и ушиб головного мозга. Днём четвёртого ноября он скончался в реанимационном отделении.

По факту аварии проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз.

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