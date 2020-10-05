Попавший под колёса автомобиля мужчина отказался от госпитализации и умер дома

Попавший под колёса автомобиля мужчина отказался от госпитализации и умер дома

Авария произошла на трассе Хынчешты-Кишинёв. Мужчина получил травмы, но от госпитализации отказался. Его привезли домой, вскоре он скончался.

По словам пресс-секретаря инспектората полиции Хынчешт, трагедия произошла сегодня, 5 октября. Полицейские установили, что 53-летний житель Хынчештского района попал под колёса Mercedes. Автомобилем управлял 62-летний водитель. Тест на алкоголь показал, что он был трезв, передаёт unimedia.info.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

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