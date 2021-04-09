Попался с поличным: задержан наркозакладчик, сбывавший товар через соцсети

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В Бендерах был задержан распространитель наркотических средств. 36-летний мужчина оставлял свёртки в различных частях города. Их он продавал через Telegram.

Распространителя задержали в тот момент, когда он пытался сделать очередную закладку. При нём также были обнаружены и изъяты приспособления для расфасовки, пишет novostipmr.com.

Выяснилось, что тираспольчанин ранее судим за оборот наркотических средств. В Бендерах он снимал жильё. В съёмной квартире оперативники обнаружили марихуану и “соль”.

Мужчина арестован, он признал свою вину. Нарушителю грозит до 12 лет лишения свободы.

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