Попался с поличным: в столице задержали закладчика наркотиков

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Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Оргеевского района в момент закладки наркотиков.

Полицейские сектора Рышкановка получили оперативную информацию о незаконной деятельности мужчины. В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый продавал наркотики PVP через Telegram. Во время обыска в квартире, которую мужчина арендовал, правоохранители обнаружили и изъяли около 37 пакетиков с запрещёнными веществами, а также банковские карты, два телефона и оружие, которым он владел незаконно.

Стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке составляет около 75 000 леев. Подозреваемому грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.

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