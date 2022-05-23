Попался с поличным: в столице задержали закладчика наркотиков

Попался с поличным: в столице задержали закладчика наркотиков

Сотрудники полиции задержали 26-летнего жителя Оргеевского района в момент закладки наркотиков. 

Полицейские сектора Рышкановка получили оперативную информацию о незаконной деятельности мужчины. В ходе следственных мероприятий было установлено, что подозреваемый продавал наркотики PVP через Telegram. Во время обыска в квартире, которую мужчина арендовал, правоохранители обнаружили и изъяли около 37 пакетиков с запрещёнными веществами, а также банковские карты, два телефона и оружие, которым он владел незаконно. 

Стоимость изъятых наркотиков на чёрном рынке составляет около 75 000 леев. Подозреваемому грозит от 3 до 15 лет лишения свободы. 

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