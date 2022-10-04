Попался с поличным: в столице задержали закладчика наркотиков (ВИДЕО)

Попался с поличным: в столице задержали закладчика наркотиков (ВИДЕО)

Полиция задержала 34-летнего жителя столицы в момент закладки наркотиков. При нём были найдены свёртки с наркотиками типа мефедрон, устройство для употребления запрещённых веществ, а также телефон, через который мужчина связывался с потенциальными клиентами. 

За незаконной деятельностью подозреваемого следили в течение 30 дней. По факту распространения наркотиков возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и подельников задержанного.

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