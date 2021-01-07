Попался с поличным: скрытая камера зафиксировала момент кражи в интернет-кафе

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Инцидент произошёл 2 января. Находясь в интернет-кафе, 21-летний житель столицы стащил деньги из куртки другого посетителя заведения.

Момент запечатлела скрытая камера. На кадрах видно, как парень подходит к стулу, на котором висела куртка, вытаскивает из кармана деньги и спешно уходит. Причинённый ущерб составил 2000 леев.

Молодой человек вскоре был задержан. Он признал свою вину.

За содеянное злоумышленнику грозит до 67,5 тысяч леев штрафа, от 120 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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