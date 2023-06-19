Попался повторно: пьяному мотоциклисту грозит уголовное дело

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В Бендерах ночью остановили мотоцикл «Днепр». За рулём находился 41-летний мужчина.

Водительских прав у него не было. Разговаривая с мотоциклистом, патрульные обратили внимание на запах алкоголя. Водителя освидетельствовали с помощью алкотестера, который показал результат 0,845 мг/л.

В ходе разбирательства инспекторы выяснили: ранее мужчина уже был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь жителю Бендер за повторное нарушение закона грозит ответственность уголовная, пишет mvdpmr.org.

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