Попался полиции: вор сдал на металлолом чужой автомобиль (ВИДЕО)

0

18-летний уроженец Хынчештского района был задержан за угон машины.

2 марта в инспекторат полиции Ботаники обратился житель столицы. Он заявил о пропаже автомобиля Nissan, который был припаркован на бульваре Дачия.

Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый с помощью эвакуатора перевёз чужую машину на металлобазу. Действия злоумышленника попали на камеры наблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителю грозит штраф до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение сроком до 4 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.