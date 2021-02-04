Попался на взятке: директору филиала Центра подготовки специалистов для Нацармии грозит тюремный срок

Попался на взятке: директору филиала Центра подготовки специалистов для Нацармии грозит тюремный срок

Директор кишинёвского филиала Центра подготовки специалистов для Национальной армии был задержан сотрудниками НАЦ по подозрению во взяточничестве. Согласно материалам дела, он предложил молодому человеку “помочь” в получении водительского удостоверения. 

По словам осведомителя, подозреваемый пообещал ему повлиять на членов экзаменационной комиссии и помочь таким образом получить водительское удостоверение категории “В”. За эту “услугу” он попросил 450 евро, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. Ему грозит до 6 лет лишения свободы или крупный штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md