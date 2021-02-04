Попался на взятке: директору филиала Центра подготовки специалистов для Нацармии грозит тюремный срок

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Директор кишинёвского филиала Центра подготовки специалистов для Национальной армии был задержан сотрудниками НАЦ по подозрению во взяточничестве. Согласно материалам дела, он предложил молодому человеку “помочь” в получении водительского удостоверения.

По словам осведомителя, подозреваемый пообещал ему повлиять на членов экзаменационной комиссии и помочь таким образом получить водительское удостоверение категории “В”. За эту “услугу” он попросил 450 евро, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили в изолятор НАЦ на 72 часа. Ему грозит до 6 лет лишения свободы или крупный штраф.

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