Попались: в столице подростки разбивали и грабили авто (ВИДЕО)

Попались: в столице подростки разбивали и грабили авто (ВИДЕО)

Несколько дней назад в полицию поступило сообщение о том, что группа подозрительных подростков гуляет среди машин, припаркованных на бульваре Мирча Чел Бэтрын.

Прибывшие на место правоохранители установили, что окна 8 транспортных единиц были разбиты, а из двух машин пропали ценные вещи. В результате принятых мер были задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 13 до 16 лет. Подростки признали свою вину. Как выяснилось, за месяц они повредили около 20 машин на Чеканах.

В отношении несовершеннолетних возбуждено два уголовных дела за кражи и 26 исков по фактам умышленного повреждения чужого имущества. Злоумышленникам грозит штраф до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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