Попались с поличным: подростки попытались обокрасть сельский магазин

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Открытое окно магазина в посёлке Красное привлекло внимание трёх подростков.

Младший из ребят пролез между прутьями, проник в помещение и стал передавать ждущим снаружи друзьям сигареты, парфюмерию, алкогольные напитки, продукты питания. Довести преступный умысел до конца помешали бдительные соседи, пишет mvdpmr.org. Они услышали подозрительный шум и, застав несовершеннолетних на месте преступления, вызвали милицию.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело. С подозреваемыми 12, 15 и 16 лет общаются правоохранители.

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