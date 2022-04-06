Попались с поличным: “охотников” за проводами задержал бдительный сосед

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Работая во дворе своего дома, житель села Подойма услышал посторонние звуки у соседей. Мужчина знал: хозяйка живёт в другом селе, а участок использует как дачу.

Дверь в дом соседки была открыта. Мужчина вошёл внутрь и увидел приставную лестницу, по которой поднялся на чердак. Там он заметил двух парней, которые пытались срезать электрические провода.

Злоумышленников вывели на улицу и вызвали милицию. Правоохранители изъяли у молодых людей кусачки, плоскогубцы, а также отрезки проводов. Житель Каменки 19 лет и 16-летний школьник признались: вместе проникли в пустующий дом и искали цветной металл, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства инцидента выясняются. Подозреваемым может грозить уголовная ответственность.

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