Попались на плагиате: ПДС нагло копирует инициативы ПСРМ

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Правительство Натальи Гаврилицы скопировало принятый прошлым созывом парламента законопроект социалистов, который предусматривает выделение ежемесячной финансовой помощи участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, получившим тяжёлые увечья.

Проект социалистов был принят парламентом в двух чтениях 24 апреля этого года. Закон предусматривает рост с 1 сентября ежемесячного пособия по уходу за инвалидами-участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 500 леев до 80% от минимальной пенсии по возрасту, ежегодно устанавливаемой правительством. Согласно инициативе ПСРМ, данное пособие должно расти ежегодно одновременно с пенсией. Документ можно найти на сайте парламента под номером 83 от 23 марта 2021 года со статусом «Принят».

Утверждённый на последнем заседании правительства Гаврилицы проект также предусматривает повышение пособия с 500 леев до 80% от минимальной пенсии. Согласно ему, в этом году выплата вырастет до 950 леев – об этом ранее заявлял и депутат ПСРМ Владимир Односталко, когда парламент принимал инициативу социалистов. Как и в проекте ПСРМ, рост предусмотрен с 1 сентября 2021 года.

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