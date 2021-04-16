Попались на месте преступления: двоим наркозакладчикам не удалось уйти от ответственности

Попались на месте преступления: двоим наркозакладчикам не удалось уйти от ответственности

В Бендерах сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали закладчиков прямо на месте преступления.

Два молодых человека прятали “соль” в Кицканском лесу, недалеко от трассы. Затем места закладок фотографировали и сбывали через мессенджер Telegram.

При осмотре места происшествия оперативники изъяли пять свёртков с наркотическим веществом. Жителей Кицкан доставили в милицию, возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

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