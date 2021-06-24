Попались на “горячем”: трёх жителей Тараклии застали за кражей бордюров

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Мужчины похитили 39 тротуарных бордюра с места ремонта на одной из улиц города.

В середине июня подрядная организация, осуществляющая ремонт тротуаров, обратилась в единую службу 112 с сообщением о похищении бордюров, пишет gagauzinfo.md. Вскоре полиция установила личности трёх подозреваемых. Их поймали с поличным ночью, когда они во второй раз приехали за бордюрами.

В общей сложности подозреваемые успели украсть 39 бордюров на сумму более 2 тысяч леев. Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит штраф до 1 350 у. е., до 240 часов общественных работ либо лишение свободы до 4 лет.

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