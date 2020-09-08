Попали в реанимацию: мужчина пырнул ножом своих гостей

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Инцидент произошёл в Каменке. Трое горожан пришли навестить знакомого, который из-за тяжёлой болезни не вставал с постели.

Гостья сделала замечание мужчине, который присматривал за лежачим хозяином жилья. Во время словесной перепалки тот схватил нож и нанёс удар обидчице и её сожителю.

Сбежавшиеся на шум соседи вызвали сотрудников экстренных служб. Потерпевших – 43-летнюю женщину и 37-летнего мужчину – госпитализировали в реанимационное отделение с проникающими ранениями брюшной полости.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

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