Попали в реанимацию: мужчина пырнул ножом своих гостей

Попали в реанимацию: мужчина пырнул ножом своих гостей

Инцидент произошёл в Каменке. Трое горожан пришли навестить знакомого, который из-за тяжёлой болезни не вставал с постели.

Гостья сделала замечание мужчине, который присматривал за лежачим хозяином жилья. Во время словесной перепалки тот схватил нож и нанёс удар обидчице и её сожителю.

Сбежавшиеся на шум соседи вызвали сотрудников экстренных служб. Потерпевших – 43-летнюю женщину и 37-летнего мужчину – госпитализировали в реанимационное отделение с проникающими ранениями брюшной полости.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md