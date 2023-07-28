Попали в ДТП на такси: три человека оказались в больнице (ВИДЕО)

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Авария произошла накануне на пересечении бульвара Дачия с улицей Трандафирилор.

Как рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, в ДТП попали три автомобиля, в том числе машина службы такси. В результате столкновения 3 пассажира такси получили травмы, их госпитализировали, пишет timpul.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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