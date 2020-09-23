Попалась с поличным: орудовавшую в маршрутках карманницу задержали (ВИДЕО)

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Полицейские задержали с поличным женщину, которая украла у пассажирки столичной маршрутки кошелёк. Инцидент произошёл во вторник, 22 сентября, в микроавтобусе №166.

По данным правоохранителей, речь идёт о 33-летней женщине, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Находясь в маршрутке, она вытащила из сумки пассажирки кошелёк, в котором были деньги и документы. После этого злоумышленница пыталась скрыться, но её задержали.

Женщину доставили в полицейский участок. Там она признала свою вину. Кошелёк с содержимым был возвращён владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновной грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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