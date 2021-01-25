“Попала под раздачу”: женщина пострадала от рук пьяного соседа

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Инцидент произошёл в семье рыбничан. Глава семейства вернулся домой изрядно подвыпившим. Между супругами произошёл скандал.

В какой-то момент мужчина отправился в соседнюю квартиру, где проживает подруга его жены, и стал колотить в чужую дверь. Женщина попросила не шуметь, а в ответ получила удар ногой в живот, пишет mvdpmr.org.

За хулиганство 28-летнему горожанину грозит ответственность.

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