Попал в аварию на угнанном авто: жителю Страшен “светит” срок (ВИДЕО)

Попал в аварию на угнанном авто: жителю Страшен “светит” срок (ВИДЕО)

Полиция задержала 19-летнего жителя Страшен, подозреваемого в угоне автомобиля марки Volvo, на котором впоследствии он попал в ДТП. 

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый ночью взломал и угнал машину, припаркованную на улице Каля Ешилор. После этого парень поехал на угнанном автомобиле в родной город. На трассе он не справился с управлением и врезался в столб, после чего покинул место ДТП.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

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