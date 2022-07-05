Попал в аварию на угнанном авто: жителю Страшен “светит” срок (ВИДЕО)

0

Полиция задержала 19-летнего жителя Страшен, подозреваемого в угоне автомобиля марки Volvo, на котором впоследствии он попал в ДТП.

По данным пресс-службы столичной полиции, подозреваемый ночью взломал и угнал машину, припаркованную на улице Каля Ешилор. После этого парень поехал на угнанном автомобиле в родной город. На трассе он не справился с управлением и врезался в столб, после чего покинул место ДТП.

В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. Ему грозит штраф в размере до 67 500 леев или лишение свободы на срок от 1 до 3 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.